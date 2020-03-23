 

В МОК заявили о принятии решения о переносе Олимпиады-2020

23.03.2020, 20:48, Новости дня

У Международного олимпийского комитета есть данные о том, что решение об отсрочке проведения летней Олимпиады в Токио уже принято, сообщил член МОК Дик Паунд.

«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке было принято. Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю. Мы отложим это и начнем разбираться со всеми последствиями перемещения, которые огромны», – цитирует Паунда в телефонном интервью usatoday.com РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции.



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