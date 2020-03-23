Мнение: Выяснилось, почему итальянцы умирают, а мы нет

23.03.2020, 20:45, Разное

Мало кто знает, что же на самом деле послужило причиной такого огромного количества заболевших вирусом в Италии. Одни утверждают, что виной всему является непотребное здравоохранение: нехватка аппаратов ИВЛ, больничных коек и прочие промахи. Другие выдвинули теорию поинтереснее – погубила итальянцев их dolce vita, иначе говоря, «сладкая жизнь».

Что же включает в себя это понятие? В первую очередь – жизнь по расписанию. Даже если у итальянца есть 30 минут для ланча, то, скорее всего, это будет паста в кафешке в компании друзей или коллег, а не перекус у экрана монитора. Смаковать впечатлениями, обмениваться информацией воочию – неотъемлемая часть своеобразного ритуала. Забавно, но они правда считают, что это делает еду еще вкуснее.

А теперь представьте, как 60 000 000 человек сидят в ресторанах и обсуждают уже бушующую по всему миру эпидемию коронавируса. После разговора они непременно чокнуться своими бокалами, обнимутся, поцелуются и разойдутся по домам – именно так механизм и запустился.

России это угрозу миновать пока удаётся. И дело даже не в том, что жить «на широкую ногу» нам не свойственно, вовсе нет. На самом деле правительство осознавало, что будет, если на время не урезать нам наш уже привычный образ жизни. Не закрыв места массового скопления людей, не переведя большее количество россиян на «удалёнку», с нами бы случилась Италия.

Всё это касается и проведение митингов. Неокрепшие умы или те, кто еще не до конца осознал всю серьёзность положения, – именно эта группа находится в зоне риска, и именно ими сейчас так легко руководить. По крайней мере, так считают представители партии КПРФ.

Так, митинг против поправок в Конституцию прошёл в Чите. Мероприятие собрало больше ста человек, а одними из активистов стали местные коммунисты. В три раза больше человек собрал митинг по той же причине в Красноярске

В Тюмени же состоялись сразу три акции против обнуления президентских сроков, где заявителями выступили представители регионального отделения КПРФ, члены незарегистрированной Либертарианской партии и активист Юрий Рябцев. Самым многочисленным стал митинг коммунистов, собравший около 400 человек.

Из всего вышеуказанного следует один очевидный факт: представителей КПРФ не особо волнуют последствия после таких, как им кажется, безобидных вылазок. Они не смотрят статистику по миру, чхают на постановление властей, да и на нас всех в целом. При таком печальном положении дел остаётся довериться только себе и своему здравому смыслу.