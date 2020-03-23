Создан прибор, который способен отследить распространение рака

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23.03.2020, 20:35, Новости дня

Группа ученых создала устройство, которое позволяет осуществлять загрузку образца внеклеточного матрикса и с помощью звуковых волн определять его жесткость. Прибор также позволяет отследить распространение рака на исследуемой ткани.

Для выявления следов патологических процессов во внеклеточном матриксе специалисты предложили использовать инновационный подход, который основан на использовании звуковых волн. Устройство, которое создали специалисты, подключено к передатчику и приемнику. Когда в него загружается внеклеточный матрикс и клетки, которые в нем содержаться, передатчик генерирует ультразвуковую волну. Волна распространяется через материал и запускает приемник. Затем ученые могут видеть электрический сигнал, который указывает на жесткость внеклеточного матрикса.

Новое устройство ученые проверили на раковых клетках, содержащихся в гидрогеле. Этот материал похож на внеклеточный матрикс. Эксперимент показал, что устройство способно с точностью определять онкомаркеры во внеклеточном матриксе, а также сохранять стабильность во время беспрерывной работы на протяжении двух дней.



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