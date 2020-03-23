Разработан материал, который не пропускает ультразвук

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23.03.2020, 20:35, Новости дня

Команда ученых из Бразилии создала образец инновационного материала, который не пропускает ультразвуковые волны, с помощью метода компьютерного моделирования.

Известно, что ультразвук негативно влияет на организм человека. Он может вызвать головокружение, головную боль и тошноту. Специалисты решили создать материал, который будет поглощать ультразвук и защищать человека от вероятного вредного воздействия.

С помощью компьютерного моделирования ученые создали материал, который был пронизан цепочками шарообразных гранул из карбида вольфрама и выстроенных пластиковых гранул. Такой способ помог исследователям получить поглотитель ультразвука.



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