Поддержка здравоохранения и внимание к пожилым людям: меры для борьбы с вирусом

23.03.2020, 20:31, Новости дня

Число заболевших коронавирусом в РФ составляет 438 человек — это данные оперативного штаба. За сутки зафиксирован 71 новый случай, 17 человек уже выздоровели. Чтобы предотвратить распространение болезни, правительство принимает экстренные меры. Как сообщил сегодня Михаил Мишустин, на поддержку здравоохранения выделено 23 миллиарда рублей дополнительно. И особое внимание сейчас — пожилым людям.

В российском правительстве сегодня обсуждали главную задачу — как уберечь от коронавируса самых уязвимых — тех, кто старше 65 лет. Пока нет лекарств и прививок для этой группы риска. Есть только одна, но важнейшая рекомендация — оставаться дома и никуда не выходить.

На встрече с вице-премьерами к этой части населения Михаил Мишустин обращается напрямую. Глава правительства призывает к общероссийской самоизоляции людей старшего возраста.

"Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. И если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью, если есть, к соседям, знакомым, близким людям, также в социальные службы и к волонтерам. Нужно просто позвонить на горячую линию официального сайта Стопкороновирус.рф. Я еще раз скажу телефон, это 8-800-20-00-112", — сказал Мишустин.

Жить комфортно, даже не покидая квартиру, должен помочь Интернет. Глава правительства рассказывает о сайте Все.онлайн, где по одному адресу собраны более 60 сервисов, позволяющих заказывать продукты и транспорт, контролировать свое здоровье, получать образование.

Еще один важный ресурс — Мывместе2020.рф — здесь молодежь может записаться в волонтеры для помощи старшему поколению. Доступ к этим сайтам бесплатный по всей стране.

Самоизоляция должна выиграть время для российской медицины. С завтрашнего дня правительство требует от регионов подробного отчета: сколько подготовлено врачей, инфекционных боксов, и какая еще нужна техника.

"На поддержку медицинской и фармацевтической промышленности мы направили более 23 миллиардов рублей, буквально за эти два дня. В первую очередь средства пойдут на госзакупки необходимого оборудования. Это и тепловизоры, бесконтактные термометры, установки для обеззараживания воздуха", — проинформировал общественность премьер.

О готовности больниц главе правительства рассказал министр здравоохранения на уже втором совещании за этот день, посвященном борьбе с вирусом.

"На региональном и федеральном уровне сформированы базы по развертыванию при необходимости дополнительных коек. Было у нас 55 тысяч коек запланировано. Это количество коек увеличивается в два раза с учетом федеральных и региональных медицинских организаций", — доложил Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

"Мы сегодня соответственно с Татьяной Алексеевной [вице-премьер Голикова] сформулировали поручение Росздравнадзору для того, чтобы мы проверили реальную готовность в субъектах федерации соответственно и койко-мест, и необходимого оборудования. И мы в ежедневном режиме должны будем на эту ситуацию реагировать", — сказал председатель кабинета министров.

О строгом и обязательном карантине для тех, кто вернулся из-за границы — а это почти 70 тысяч человек — напоминает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Под медицинское наблюдение и под карантин, это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, помещено меньше примерно на 8%. И в связи с этим хотела бы, Михаил Владимирович, обратиться к вам за ускорением тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. Сегодня это очень актуально", — подчеркнула она.

"Да, мы это сделаем обязательно. Надо его сформулировать по результатам президиума", — ответил Мишустин.

Как рассказала Анна Попова, теперь проверка тестов на коронавирус будет производиться быстрее. Кроме лаборатории в Новосибирске, этим начал заниматься и противочумный центр в Москве. А со следующей недели определять, действительно ли человек инфицирован или здоров, начнут еще 15 научных учреждений Роспотребнадзора по всей стране.