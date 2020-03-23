Соловьев не оценил шутку команды КВН о себе

23.03.2020, 20:30, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о себе не очень смешной и посоветовал ее участникам во время написания материала обратить внимание и на других журналистов.

Во время выступления команда КВН «Такая история» упомянула, что у журналиста Владимира Соловьева есть недвижимость за границей. В этот момент на сцене прозвучали строки из песни «Родина» группы «Анимация» со словами «Я люблю свою родину! Вроде бы». Участники команды также отметили сходство между стилем одежды Соловьева и американского актера Стивена Сигала, передает РИА «Новости».

Как сообщил телеведущий порталу «Подъем», КВН-щики напрасно пошутили над его отношением к России. Соловьев назвал свою любовь к Родине вполне осознанной.

«Ну, ребята молодые, им бы все шутить. Но над чем там смеяться? Там же шуток особо нет», – считает он.

Телеведущий порекомендовал команде «Такая история» задействовать в своем материале не только его, но и журналистов других телеканалов, а также обратил внимание на то, что иметь недвижимость за рубежом не запрещено законом.

Отметим, ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал шоу на YouTube, в котором комик Сергей Светлаков предпочел быть побитым плеткой, чем оставлять в соцсетях Владимира Соловьева оскорбительный комментарий.