 

Xiaomi приостанавливает работы над MIUI 11

23.03.2020, 20:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi приостанавливает работы над внутренней бета-версией MIUI 11. Такая информация, по данным неназванного инсайдера, была озвучена на профильном форуме технологического гиганта.
О том, что спровоцировало паузу, компания сообщать не стала. Профильные эксперты видят две причины. Первая – это пандемия коронавируса, вторая – перекидывание ресурсов на другие проекты, в том числе на разработку MIUI 12. Впрочем, чтобы не стояло за решением Xiaomi, оно повлияет на сроки обновления прошивок. Прежде всего, пострадают такие модели как Redmi Note 8, Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro.

Специалисты отмечают, речь не идет о полном прекращении работ. Сотрудники Xiaomi продолжают трудиться над публичной бета-версией и финальной прошивкой. Фактически, это все разные этапы одной программы. Также сообщается, что те разработки, которые внедряются в настоящее время, появятся примерно через 3-4 месяца.



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