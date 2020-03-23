Загрустивший Максим Галкин поделился архивным видео с детьми

23.03.2020, 20:30, Разное

Максим Галкин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, порадовав подписчиков архивным видео с детьми. В нём фолловеры смогли увидеть Лизу и Гарри в годовалом возрасте.

43-летний Максим Галкин пояснил фанатам в личном микроблоге о грусти, которую он испытывает, глядя, как растут его малыши. Когда артист сам был ребёнком, его мама иногда отмечала, как быстро тот подрастает. Тогда, в силу возраста, артист думал, что взрослые так говорят из-за своей сентиментальности. Теперь же юморист понял своих родителей, следя за собственными детьми. Он постоянно замечает ощущение щемящей беспомощности, не в силах остановить изменения любимых людей, с которыми не может насладиться общением в полной мере. К своим словам пародист прикрепил ролик, показав Лизу и Гарри в годовалом возрасте. Малыши играли с отцом, ещё не умея разговаривать и ходить.

Ролик стал моментально набирать популярность и одобрительные лайки. Подписчики выразили благодарность кумиру, отметив, тот подарил им позитив. Кроме того, Лиза и Гарри подняли настроение и многим коллегам телеведущего по шоу-бизнесу. Всего за несколько часов публикация набрала 1 миллион просмотров.