Торговый центр в Мадриде начали использовать в качестве морга

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23.03.2020, 20:30, Новости дня

В Мадриде большой торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo («Ледовый дворец») начнут частично использовать в качестве морга для хранения тел умерших из-за коронавируса, сообщило агентство EFE.

Решение использовать ТЦ в качестве морга принято из-за слишком большой загруженности похоронных бюро. Торговый центр находится рядом с выставочным комплексом ИФЕМА, где был размещен временный полевой госпиталь для борьбы с коронавирусом, ТЦ в настоящий момент закрыт для посетителей.

Накануне сообщалось, что в Испании от коронавируса умерли почти 400 человек. Испания – в числе лидеров по количеству заболевших и умерших от коронавируса.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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