 

Загрустивший Максим Галкин поделился архивным видео с детьми

23.03.2020, 20:30, Разное

Максим Галкин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, порадовав подписчиков архивным видео с детьми. В нём фолловеры смогли увидеть Лизу и Гарри в годовалом возрасте.
43-летний Максим Галкин пояснил фанатам в личном микроблоге о грусти, которую он испытывает, глядя, как растут его малыши. Когда артист сам был ребёнком, его мама иногда отмечала, как быстро тот подрастает. Тогда, в силу возраста, артист думал, что взрослые так говорят из-за своей сентиментальности. Теперь же юморист понял своих родителей, следя за собственными детьми. Он постоянно замечает ощущение щемящей беспомощности, не в силах остановить изменения любимых людей, с которыми не может насладиться общением в полной мере. К своим словам пародист прикрепил ролик, показав Лизу и Гарри в годовалом возрасте. Малыши играли с отцом, ещё не умея разговаривать и ходить.

Ролик стал моментально набирать популярность и одобрительные лайки. Подписчики выразили благодарность кумиру, отметив, тот подарил им позитив. Кроме того, Лиза и Гарри подняли настроение и многим коллегам телеведущего по шоу-бизнесу. Всего за несколько часов публикация набрала 1 миллион просмотров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Больница в Коммунарке начала искать волонтеров для поддержки пациентов с коронавирусом и их врачей

16.03 / Мнение: Москва антикоронавирусная

15.02 / В Украине от «старости» умерла восьмилетняя девочка

21.03 / Елена Малышева: «Появления вакцины от коронавируса не стоит ожидать в ближайшие 3 месяца»

20.02 / В одном из зданий ФСБ зарегистрированы фирмы….

23.02 / Медики из Индии советуют употреблять тимьян для профилактики рака

17.02 / Всех не исцелишь. Но попробовать надо

03.02 / Суббренд Vivo iQOO анонсировал выход смартфона для геймеров в Индии

17.02 / Ученые обнаружили необычную черную дыру с диском внутри

29.04 / Мнение: “Разморозка” 3-ая серии 11-го сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска