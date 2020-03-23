Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
23.03.2020, 20:30, Новости дня
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», – передает РИА «Новости» текст постановления.
Отметим, что в феврале появились слухи о назначении Жарова в «Газпром-медиа», однако он их не подтвердил.
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