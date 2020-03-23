 

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

23.03.2020, 20:30, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Отметим, что в феврале появились слухи о назначении Жарова в «Газпром-медиа», однако он их не подтвердил.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада

12.02 / Зеленский поручил разработать программу по паспортизации молодежи, проживающей на временно оккупированном Донбассе

13.03 / Кабмин Украины ограничил работу пунктов пропуска через границу из-за коронавируса

10.02 / Токио анонсировал встречу Путина и Абэ 9 мая

07.02 / Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации

07.03 / Коронавирус отменил женский чемпионат мира по хоккею

14.02 / Путин дал поручения по итогам Госсовета

14.02 / Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

20.03 / В Дагестане до смерти избили раввина

12.02 / Нефть подорожала на ослаблении опасений по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска