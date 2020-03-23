 

«Муж и жена – одна сатана»: Бузову и Манукяна подозревают в тайной свадьбе

23.03.2020, 20:30, Разное

В очередном видеоролике Бузова и Манукян демонстрируют любовную идиллию. Одновременно они подбрасывают поклонникам народную мудрость в виде пословицы о единстве мужа и жены.
Заинтриговали — и бросили бедных подписчиков на распутье: женаты или нет их кумиры. А речь оказывается шла о прыщиках, которые выскочили у них в одном и том же месте. Кто-то даже высказал гипотезу о том, что поющая ведущая стала бережно хранить тайну личной жизни, чтобы не повторить историю с Дмитрием Тарасовым. Ведь всем известно, как печально закончилось выставление напоказ всех подробностей жизни, которую принято называть личной. Другие же считают, если бы свадьба состоялась, новобрачная оповестила бы в первую очередь своих верных поклонников. Артистка же пока молчит, не подтверждая, что официально вышла замуж.

Перед этим был рассказ о срыве поездки в город всех влюбленных — Париж. Планы романтического путешествия разрушил коронавирус. Жители Франции заперты в своих домах, а для нахождения на улице нужны специальные разрешения. Поклонникам Ольги Бузовой и Давида Манукяна остается тоже находиться в квартире и соблюдать рекомендованные правила.



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