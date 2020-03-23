Мнение: Падение экономики США, сокращение нефтяных инвестиций и замена туалетной бумаги

23.03.2020, 20:18, Разное

1. Итак, США в кризисе. Самый долгий в американской истории период непрерывного экономического роста закончился. По оценкам инвестбанка Bank of America (BofA), экономика США не только уже вошла в состояние рецессии, но и рухнет на 12% за второй квартал. Цифры страшные, хоть итогам года оптимистичные американские эксперты и ожидают более скромное падение:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/

Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад Мишель Мейер, ведущего аналитика финансовой организации.

По ее словам, избежать рецессии в американской экономике уже не удастся, а главная причина проблем — распространение коронавируса. «Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка», — пишет аналитик.

Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления — фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12 процентов ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8 процента.

В США всё списывают на коронавирус, убирая на второй и третий план более фундаментальные проблемы, вроде огромных долгов населения и государства, хронически низкой ставки и ухудшения демографической ситуации.

Возможно, что даже если эпидемия и вправду пойдёт на спад летом, американские аналитики будут всё же жёстко разочарованы дальнейшим развитием кризиса. Пока, впрочем, ещё остаётся небольшое пространство для оптимизма в стиле «всё будет плохо, но недолго».

2. Нефтяники и газовики отреагировали на резкое падение цен, сократив свои инвестиции в добычу на немалую для отрасли сумму – 31 миллиард долларов:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-20/oil-crash-wipes-out-31-billion-from-industry-s-investment-plans

Это только начало сокращения инвестбюджета мировой нефтянки. Саудовская Аравия, вероятно, тоже будет вынуждена отказаться от затрат на новые проекты. Месторождения не будут вводится в строй, и в конце концов это приведёт к дефициту нефти и восстановлению цен. Как говорят на бирже, «лучшее лекарство от низких цен — это низкие цены».

Но до восстановления, скорее всего, дойдёт ещё очень нескоро. Даже если саудиты завтра решат, что с них довольно, и начнут урезать добычу, принципиально ничего не изменится — из-за кризиса и вируса спрос сократился настолько сильно, что даже полная остановка всей Саудовской Аравии будет, вероятно, недостаточно сильным толчком наверх.

3. От дефицита туалетной бумаги пока ещё никто не умер. Тем не менее, американцы относятся к этому серьёзно и ищут альтернативные решения для проблемы:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/bidet/

Самой эффективной и популярной заменой стали биде. Об их покупке в социальных сетях пишут жители разных городов. При этом некоторые отмечают, что задумывались о приобретении и до эпидемии, а она лишь укрепила их в мысли и заставила действовать быстрее.

«Вы все вокруг, имбецилы, закупаете оптом туалетную бумагу. Мы же, интеллектуалы, покупаем биде», — пошутил в Twitter 28-летний житель Чикаго Ксэк Брейм. 27-летний Джибран Малек из Бостона пишет, что принял решение после того, как его сосед по комнате принес домой три большие упаковки туалетной бумаги, и они заняли большую часть жилого пространства.

Ажиотажный спрос на продукты питания и туалетную бумагу наблюдается в последние дни во многих странах мира, включая Россию. Президент Владимир Путин и правительственные чиновники предостерегали граждан от покупки слишком большого числа товаров, поскольку все они имеют срок годности, а дефицита в обозримом будущем не предвидится.

Если кризис затянется, мир изменится. Значительная часть человечества будет работать, учиться и общаться удалённо, соблюдать по привычке меры дезинфекции, пользоваться бесконтактными картами, а теперь вот ещё и биде.

Люди будущего, вспоминая докоронавирусную жизнь, с презрением будут глядеть на нас – дикарей из прошлого, которые жали друг другу руки и пользовались туалетной бумагой (между прочим, неэкологично сделанной из деревьев).