 

«Говорят уже три года»: Татьяна Брухунова высказалась о слухах о рождении ребенка от Евгения Петросяна

23.03.2020, 20:17, Разное

Пресса 23 марта пояснила о рождении общего ребенка Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Помощница известного комика решила прокомментировать такие сообщения.
Не так давно отпраздновавшая 31 год со дня появления на свет Татьяна Брухунова высказалась по поводу слухов о рождении ребенка от Евгения Петросяна. СМИ сообщили, что наследник юмориста якобы появился на свет в одном из роддомов ОАЭ, где возлюбленные проводили время. Корреспонденты считают, что ребенка звездной паре родила суррогатная мать, но его пол и имя родители пока не оглашают.

Поклонники поинтересовались у Брухуновой, в действительности в их семье пополнение. Она в свойственной для себя манере ответила шуткой, чем утешила далеко не всех любопытных лиц. По словам бывшей помощницы Евгения Петросяна, об этом говорят уже три года. Подписчики попытались уточнить, сколько у нее теперь детей, на что супруга артиста с юмором заявила: «пятерня».

Свой отпуск пара провела в Дубае. Несколько дней назад артист и его помощница возвратились в российскую столицу, где отбывают двухнедельный карантин. Татьяна пояснила о завершении отдыха с нотками грусти: по ее словам, отпуск – быстротечное дело, чего нельзя сказать о работе. Карантин тоже не обошел Дубай, но там, как выразилась Брухунова, все спокойно и в море можно купаться.



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