Apple подняла цены на кастомные ноутбуки Mac в России и Европе

23.03.2020, 20:17, Разное

Не так давно стало известно, что в Apple подняли цены на кастомные ноутбуки Mac в РФ и Европе. Пока не известно, чем именно вызвано подорожание девайсов.

Не делая объявления, в Apple подняли цены в РФ и Европе на свои ноутбуки из серии Mac примерно на 20%. Кастомные устройства теперь в основном обходятся дороже, в зависимости от выбранной конфигурации. При этом в некоторых случаях цена стала ниже, но большинство наименований всё же выросло в цене. Например, MacBook Pro, если клиент выберет 32 ГБ оперативной памяти, обойдётся теперь на 7,5 тысяч дороже, а сам ОЗУ отдельно стоит 40 тысяч рублей. В то же время, подбирая конфигурацию, российский пользователь может получить на 1,8 рублей дешевле процессор Core i9 от Intel, но это скорее исключение. В странах Европы этот чип, напротив, подорожал.

Изучив предложение, специалисты пришли к выводу, что цены выросли по многим пунктам, но в каждой стране они колеблются. Причина этому купертиновцами пока не озвучена. Вероятно, решающим фактором в ценообразовании стала экономическая обстановка и валютные колебания.