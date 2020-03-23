Российские авиакомпании за день вывезли из других стран 1,4 тыс. человек

23.03.2020, 20:16, Новости дня

Авиакомпании РФ 22 марта вывезли из Болгарии, Венгрии, Индонезии, Индии, Испании, Кипра и Франции 1,4 тыс. человек, из которых 11 – иностранцы, сообщили в Росавиации.

«Вчера из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация – Болгарии, Венгрии, Индонезии, Индии, Испании, Кипра и Франции – российскими авиакомпаниями доставлено 1 тыс. 403 человека, из них 11 иностранцы», – сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что также получено разрешение на транзитную перевозку 29 граждан Сербии на регулярном рейсе «Аэрофлота» по маршруту Гавана-Москва, в последующем они будут транспортированы в Белград транзитом через Шереметьево рейсом Air Serbia. В понедельник они были перевезены в Белград, а прилетевший за ними борт Air Serbia доставил из Белграда 118 россиян.

С Мальты в понедельник будут доставлены в Москву 80 россиян, из Каира – 168 россиян. Кроме того, достигнута договоренность о возврате россиян из Марокко – рейсом авиакомпании Azur Air в Москву доставят 461 человека.

«Во вторник утром из Тенерифе рейсом «Сибири» вернутся 177 россиян. 24 марта планируется гуманитарный рейс «Аэрофлота» из Москвы в Лиссабон и обратно, может быть доставлено 223 пассажира. Из Ташкента на рейсе «Аэрофлота» завтра утром будут доставлены 375 россиян. Для возвращения наших соотечественников из Филиппин (Себу) авиакомпанией Azur Air ведется работа по организации вывозного рейса. Он запланирован на 24 марта», – информирует Росавиация.

Отмечается, что затруднена перевозка граждан РФ из Шарм-эль-Шейха и Хургады.

«Вопрос их транспортировки из этих пунктов находится в стадии проработки. По данным МИД РФ, в этих городах общее количество россиян – порядка 2 тыс. человек», – отмечает Росавиация.

Также не решен вопрос доставки граждан РФ из Южной Америки, говорится в сообщении.

«Загранучреждениям МИД предложено проработать вопрос транспортировки россиян в пункты Европы на регулярных или чартерных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах «Аэрофлота», – сообщило ведомство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Москва делает все необходимое для возвращения на родину застрявших за рубежом граждан России.

С 23 марта РФ приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств и для чартеров, которые вывозят россиян.