Мнение: Запрет на экспорт круп

23.03.2020, 20:13, Разное

Введен запрет на экспорт круп из России. Запрет вводится, очевидно, из-за ажиотажа спроса на крупы, тем более, что это наиболее дешевый и доступный вид пищевых продуктов. В период чрезвычайных ситуаций спрос на них всегда растет, что в наших условиях вполне объективно. Эпидемия же – вполне реальная чрезвычайная ситуация.

Основным покупателем российских круп, как бы ни показалось это странным, является Норвегия. Она, конечно, переживет без нашей гречки и перловки. Хотя и будет трудно. Однако есть ряд стран, для которых этот запрет может стать существенно более непростым в плане последствий. Это Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Они импортируют российские крупы в достаточно больших объемах (применительно к своим потребностям).

Подобная ситуация уже происходила 10 лет назад, когда из-за засухи 2010 года был введен запрет на экспорт российского зерна. Для нас это прошло относительно незаметно, но именно он окончательно обрушил обстановку в крупнейшей арабской стране – Египте, который испытывал большие сложности с продовольствием как раз из-за засухи, а она на Ближнем Востоке шла подряд три года – с 2008 года по 2010. Резкий подъем цен на хлеб (примерно в два раза) и стал той последней каплей, которая запустила события Арабской весны. Конечно, внутренние проблемы и противоречия были основными в этом процессе, но поводом к нему стало именно прекращение экспорта российского зерна.

Из среднеазиатских импортеров российских круп наиболее сложная обстановка в Туркмении. Уже несколько лет подряд там настоящий голод, который как-то преодолевают через введенное нормированное распределение продуктов. Информации из этой страны меньше, чем ничего, но то, что ситуация там балансирует на грани, вполне известно. Может ли стать запрет на экспорт российских круп, которые во многом являются основой рациона жителей Туркмении, таким же фактором сдвига, как то было в Египте, не знает никто. Но риски, конечно, возрастают. В Узбекистане и Таджикистане тоже обстановка не хороша, но Туркмения даже в их ряду стоит особо.