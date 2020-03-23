 

В Москве 2-летнего ребенка экстренно госпитализировали после отравления «Кротом»

23.03.2020, 20:09, Разное

В Москве 2-летнюю девочку срочно доставили в реанимационное отделение. Как оказалось, ребенок случайно попробовал чистящее средство «Крот».
Инцидент был зафиксирован 22 марта: мать потерпевшей ненадолго отвлеклась, и девочке удалось пробраться в шкаф под мойкой на кухне. После этого она обнаружила средство для чистки трубопроводов «Крот» и сделала глоток. На плачь малышки прибежала мать, срочно вызвавшая бригаду скорой помощи.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации, ей оказывают необходимую помощь. Полицейские начали проверку по факту инцидента.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Алла Пугачева, Александр Петров, Светлана Лобода и другие на премьере фильма “Лед 2”

17.02 / Мнение: Обоснованные сомнения

21.03 / В России 30% работников довольны удаленным режимом работы

15.03 / Мнение: Под надзором полиции: Ленин в ссылке

12.02 / Александр Друзь рассказал, почему до сих пор работает

18.03 / В Москве на неопределенный срок закрыли мавзолей Ленина

12.02 / Ученые: Заболевание десен может быть связано с риском инсульта

16.03 / Король Испании Филипп VI отказался от наследства скандального отца и лишил его пособия

05.03 / Выявлено неожиданное влияние сестер на психику и счастье друг друга

16.03 / «Мне все в себе не нравилось» – Актриса Лариса Гузеева вспомнила свою «дурацкую молодость»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска