В Москве 2-летнего ребенка экстренно госпитализировали после отравления «Кротом»

23.03.2020, 20:09, Разное

В Москве 2-летнюю девочку срочно доставили в реанимационное отделение. Как оказалось, ребенок случайно попробовал чистящее средство «Крот».

Инцидент был зафиксирован 22 марта: мать потерпевшей ненадолго отвлеклась, и девочке удалось пробраться в шкаф под мойкой на кухне. После этого она обнаружила средство для чистки трубопроводов «Крот» и сделала глоток. На плачь малышки прибежала мать, срочно вызвавшая бригаду скорой помощи.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации, ей оказывают необходимую помощь. Полицейские начали проверку по факту инцидента.