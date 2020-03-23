Монитор EIZO Foris Nova с экраном 4K OLED будет продаваться за пределами Японии

23.03.2020, 20:09, Разное

Разработчики из EIZO заявили о старте реализаций монитора Foris Nova с дисплеем 4K OLED на китайском рынке. До этого, модель, дебютирующая осенью 2019 года, продавалась исключительно в Японии.

EIZO Foris Nova оснащен 21,6-дюймовым дисплеем, а каркас монитора выполнен из алюминиевого сплава. Контрастность новинки составляет 1 000 000:1 при максимальной яркости в 330 кд/м2. Поддержка HDR10 и HLG также предусмотрена, отмечают разработчики. Кроме того, монитор имеет два входа HDMI, стандартный порт USB, несколько громкоговорителей, линейный выход и выход для подключения наушников.

Частота обновления экрана составит скромные 60 Гц. Стоимость EIZO Foris Nova в Китае пока не известна. На японском рынке девайс был доступен примерно за 3,1 тысячи долларов.