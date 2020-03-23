 

Монитор EIZO Foris Nova с экраном 4K OLED будет продаваться за пределами Японии

23.03.2020, 20:09, Разное

Разработчики из EIZO заявили о старте реализаций монитора Foris Nova с дисплеем 4K OLED на китайском рынке. До этого, модель, дебютирующая осенью 2019 года, продавалась исключительно в Японии.
EIZO Foris Nova оснащен 21,6-дюймовым дисплеем, а каркас монитора выполнен из алюминиевого сплава. Контрастность новинки составляет 1 000 000:1 при максимальной яркости в 330 кд/м2. Поддержка HDR10 и HLG также предусмотрена, отмечают разработчики. Кроме того, монитор имеет два входа HDMI, стандартный порт USB, несколько громкоговорителей, линейный выход и выход для подключения наушников.

Частота обновления экрана составит скромные 60 Гц. Стоимость EIZO Foris Nova в Китае пока не известна. На японском рынке девайс был доступен примерно за 3,1 тысячи долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Мнение: Первая смерть от коронавируса в Москве

16.02 / Помпео считает Huawei «троянским конем» разведки Китая

17.03 / Вечный двигатель

04.03 / Ученые: Чрезмерное количество игрушек мешает развитию детей

09.02 / «Правило 90»: Врач рассказал, как офисным работникам избежать сколиоза

19.02 / Готовящийся к дебюту Samsung Galaxy M31 показали с разными цветами корпуса

16.02 / В Китае начались продажи клона iPhone X – Little Pepper 8i

08.03 / В интернете вспомнили о нереализованном проекте минивэна Lada Kalina ВАЗ-1120

15.02 / Впервые за 12 лет: биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

10.02 / Мать Децла анонсировала премьеру нового клипа умершего рэпера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска