В Москве украли медицинскую маску за 5000 рублей

23.03.2020, 20:09, Разное

Из аптеки, расположенной в одном из центральных районов Москвы, похитили медицинскую маску. Стоимость защитного средства составляет около 5000 рублей.

Об инциденте проинформировали в агентстве «Москва» со ссылкой на представительство ГУ МВД РФ столицы и региона. Сообщается, что сигнал о краже поступил в ОВД «Пресненский». Заявительница рассказала, что в аптеке на Большой Садовой неизвестным лицом была похищена защитная маска с ценником в 4900 рублей. Изделие в момент кражи, случившейся 20 марта, находилось на витрине.

Сотрудниками правоохранительных органов организованна проверка по факту кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.