 

В Пентагоне заявили о влиянии коронавируса на боеготовность сил США

23.03.2020, 20:08, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность американских вооруженных сил.

Об этом информирует РИА «Новости».

В середине марта Пентагон ввел ограничения на передвижение военнослужащих по территории США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вся программа учений альянса пересмотрена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, США находятся на третьем месте в мире по числу заразившихся.



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