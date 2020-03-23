Глава МВФ заявила о рецессии мировой экономики на фоне коронавируса

23.03.2020, 20:08, Новости дня

Мировую экономику в 2020 году ожидает рецессия, подобная той, что была при мировом финансовом кризисе или даже хуже, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный – рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», – сказано в заявлении главы МВФ, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20), сообщает ТАСС.

Из-за коронавируса, по словам Георгиевой, мировой ВВП в 2020 переживает такое же падение или хуже, чем в период глобального кризиса.

При этом МВФ сообщил о готовности задействовать для борьбы с коронавирусом 1 трлн долларов из своих фондов, передает РИА «Новости».

Восстановление роста мировой экономики, по прогнозам фонда, ожидается в 2021 году.

Ранее в МВФ уже отмечали, что последствия коронавируса будут «весьма серьезными» для мировой экономики.