 

Глава МВФ заявила о рецессии мировой экономики на фоне коронавируса

23.03.2020, 20:08, Новости дня

Мировую экономику в 2020 году ожидает рецессия, подобная той, что была при мировом финансовом кризисе или даже хуже, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный – рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», – сказано в заявлении главы МВФ, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20), сообщает ТАСС.

Из-за коронавируса, по словам Георгиевой, мировой ВВП в 2020 переживает такое же падение или хуже, чем в период глобального кризиса.

При этом МВФ сообщил о готовности задействовать для борьбы с коронавирусом 1 трлн долларов из своих фондов, передает РИА «Новости».

Восстановление роста мировой экономики, по прогнозам фонда, ожидается в 2021 году.

Ранее в МВФ уже отмечали, что последствия коронавируса будут «весьма серьезными» для мировой экономики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Эксперт оценил шансы Сандерса в президентской гонке после победы в Калифорнии

11.03 / Школы и вузы в Киеве закрываются из-за коронавируса

04.03 / Украинский “Дом”: на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

11.03 / Вован и Лексус разыграли принца Гарри

19.03 / Общество: Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса

05.03 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

02.02 / В Южной Корее решили увеличить производство медицинских масок до 10 млн в день

27.02 / Эксперты не смогли обнаружить признаки экстремизма в документе, на котором строится обвинение по делу «Сети»

04.02 / Первый самолет с россиянами вылетел из Уханя

20.02 / Шаповалов обыграл Чилича и встретится с Бубликом в четвертьфинале турнира в Марселе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска