Мнение: Китай победил коронавирус?

23.03.2020, 20:06, Разное

В конце прошлой недели из Китая пришла новость, что новых зараженных коронавирусом в стране больше нет. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Китайские врачи фиксируют заболевание лишь у тех пациентов, которые привезли инфекцию из-за рубежа. Таких по всей стране всего 34 человека. Это притом, что с декабря в Китае коронавирусом заразились 80 928 человек, жертвами болезни стали 3245 жителей этой страны.

А еще пишут, что экономика Китая после коронавирусного шока начала демонстрировать некоторые признаки нормализации. Якобы, большинство крупных китайских фирм вновь открылись, и люди начали возвращаться на рабочие места. Ожидается, что Китай выделит 2,8 триллиона юаней (395 миллиардов долларов) на поддержку своей экономики.

Китай победил коронавирус?

На снимке: медики из провинции Цзилинь возврощаются из Уханя домо,китайские медики Фотография отсюда