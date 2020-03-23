 

Мнение: Китай победил коронавирус?

23.03.2020, 20:06, Разное

В конце прошлой недели из Китая пришла новость, что новых зараженных коронавирусом в стране больше нет. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Китайские врачи фиксируют заболевание лишь у тех пациентов, которые привезли инфекцию из-за рубежа. Таких по всей стране всего 34 человека. Это притом, что с декабря в Китае коронавирусом заразились 80 928 человек, жертвами болезни стали 3245 жителей этой страны.

А еще пишут, что экономика Китая после коронавирусного шока начала демонстрировать некоторые признаки нормализации. Якобы, большинство крупных китайских фирм вновь открылись, и люди начали возвращаться на рабочие места. Ожидается, что Китай выделит 2,8 триллиона юаней (395 миллиардов долларов) на поддержку своей экономики.

Китай победил коронавирус?

На снимке: медики из провинции Цзилинь возврощаются из Уханя домо,китайские медики Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мнение: Кто не успел, тот и сел

12.02 / Евгений Петросян пытался «откупиться» от Елены Степаненко миллиардом рублей

23.03 / «Я люблю тебя»: Александр Панайотов опубликовал редкий снимок с женой

07.03 / Илон Маск считает глупостью панику из-за эпидемии коронавируса

05.03 / Наука: Температура Мирового океана достигла исторического максимума

18.02 / Volkswagen работает над новым электрическим кроссовером

04.02 / Ученые: Количество ДТП с пешеходами из-за смартфонов выросло на 800%

26.02 / Нина Добрев, Кара Делевинь, Деми Мур, Елена Перминова и другие гости показа Dior

14.02 / Эксперты составили список продуктов, помогающих организму человека бороться с изжогой

07.03 / Инсайдеры рассказали о технических характеристиках Huawei Nova 7 SE с 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска