Мнение: Опустевшие картины

23.03.2020, 20:05, Разное

В последнее время все иллюстрируют новости о коронавирусе в Италии вот этой картинкой и несколькими другими из того жецикла.

Автора, разумеется, не указывают.

Так что давайте назовем его имя.

Хосе Мануэль Бальестер — José Manuel Ballester.

Это старый проект испанского художника под названием "Espacios Occultos" (“Hidden Spaces”), т.е. "Скрытые пространства", был создан в 2007-2008, когда цифровая фотография еще не была так развита, как сегодня, и поэтому такие штуки было намного труднее делать, чем сейчас.

Художник продолжал свой успешный проект и в последующие годы (вот вижу у него на сайте вещи еще 2010, 2012, 2017 годов). Вообще он специализируется по городской фотографии и предпочитает снимать здания и интерьеры без людей, так что можно представить, как была придумана эта идея с живописью.

Боттичелли. "Рождение Венеры"



Давайте попробуем взглянуть на его работы не просто как на визуальные "приколы", а как на инструмент для остранения и познания классических произведений искусства с новой стороны.

Что происходит с картинами, когда из них "уходят" люди?

Насколько важны оказываются эти ушедшие люди для того, чтобы картина продолжала оказывать на нас эффект?

Или, все-таки, истинные мастера умеют делать так, что "короля играет свита", и что когда король удаляется, свита, антураж, продолжают ошеломлять своей красотой?

Веласкес. "Менины"



Способны на это только великие художники, а может, любые могут?

А насколько важную роль для наших ощущений играет наша память о том, как эти картины выглядели до?

Вермеер. "Искусство живописи".



Может ли интерьер рассказывать историю сам по себе?

Антонис ван Дейк. Paolina Adorno Brignole-Sale. 1627



А как умеет рассказывать историю натюрморт?

Сурбаран. "Св. Гуго в картезианском рефлектории". 1630-е



Может, в контексте сегодняшних событий, эти работы — повод поговорить о том, что без человека-то этот мир в принципе остается прекрасным? (И возвращаются дельфины)

Джотто. Фрески церкви св. Франциска в Ассизи.



А вот, смотрите, менее известные картины, не шедевры (узнаваемые с первого взгляда).

Что делает с ними ликвидация людей (и ангелов?).

Эль Греко. "Святой Франциск".



На мой взгляд, такое обнажает чистую красоту природы (композиции, красок), вычеркивая сюжет, который обычно отвлекает разум вспоминанием историй.

Эль Греко. Вознесение — мне она больше всех понравилась в этом цикле.



Хосе Мануэль Бальестер делает реально гигантскую работу в своем фотошопе, ведь он не просто закрашивает фон, но и реконструирует значительные части картин, которые были скрыты человеческими фигурами. Своим работам он дает новые названия, убирая прямое указание на оригиналы.

Вот это называется "Место для искушения" — она тоже в числе моих фаворитов. Истинный экспрессионизм оказывается, как Марианна Веревкина.

Мастер Оссерванца. "Искушение святого Антония". Ок. 1435



Работы художника — это не упражнения на мониторчике. Он нормально так выставляется в галереях и музеях, и продается: распечатывает готовые картины на настоящем холсте с помощью настоящего масла, в подлинный размер оригиналов. Вот фотография с одной из выставок.

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Есть у него подцикл, который называется "Место мученичества" (Lugar de la tortura).

Филиппино Липпи. "Святой Себастьян" (Пала ди Франческо Ломеллини), 1502-3



Этот цикл помогает подумать о том, насколько сильная вещь — лаконизм. И как символ, знак, небольшая деталь способны пробудить в нас очень сильные чувства, воспоминания о том, что с этим небольшим символом связано.

Веласкес."Распятие". 1632



Дальше будут еще картины, убранные под кат — рекомендую туда заглядывать с осторожностью, т.к. вещи достаточно однообразные, и может возникнуть утомление. Так что лучше прочитайте пост до конца, и посмотрите в нем всякое разное, а если будет любопытно уж, возвращайтесь и лезьте под эти каты.

Эль Греко



Антонис ван Дейк. "Распятие". 1631-2



Что-то типа Мемлинга



Гвидо Рени. "Святой Себастьян". Ок. 1615



Поскольку автор испанец, у него много "отфотошопленных" испанских работ. Вот эта знаковая, про убийство патриотов. Тут ассоциации у тех, кто картину не помнит, могут не пробудиться. Если не разглядеть пятно крови. Или, все-таки, пейзаж создает мрачную атмосферу?

Ф. Гойя. "Третье мая 1808 года" (1814)



Гойи у него много, а зря. Фоны у Гойи оказываются скучноваты и не рассказывающими историй.

Гойя. "Шабаш". 1798



Гойя. "Колдовство".



Гойя. "Лето". 1780-е



Гойя. "Собака"



Вот здесь от обнажения сразу бросается в глаза, как грамотно, по линейке, была выстроена композиция и перспектива.

Теодор Жерико. "Плот Медузы". (1819)

А вот с некоторыми картинами этот прием обнажения не срабатывает — все-таки получается, что нам надо либо помнить картину до, либо проникнуться ее опустевшей атмосферой, либо (как выше) она должна быть эффектна и сама по себе, на уровне фона.

Как очевидно, что продуманная изначально композиция продолжает работать даже после "фотошопа". Именно поэтому античная скульптура поражает зрителя даже в осколках и фрагментах.

Эль Греко. Благовещение



Оказывается, что эффектней всего этот прием смотрится на картинах раннего и высокого Возрождения. Быть может, потому что тогда умели рисовать тишину, и от убирания людей "из кадра" эта тишина становится гулкой и почти божественной.

Боттичелли. «Новелла о Настаджо дельи Онести» (три части из четырех)







Леонардо да Винчи. "Благовещение".



Фра Беато Анжелико. "Благовещение".



И заметьте, этот прием совершенно не срабатывает с беспорядочным искусством модернизма.

Пабло Пикассо. "Герника" (1937)



Да и с готикой как-то не очень и северным Возрождением. Почему? Как это сформулировать?

Аноним, "Фонтан жизни", 1432



Эту картину не буду подписывать.



Некоторые картины при этом превращаются просто в прекрасный идеальный пейзаж, как будто никаких людей там не задумывалось и изначально.

Патинир. "Отдых на пути в Египет". Ок. 1515



Кстати, примерно вот так в 16 веке был изобретен отдельный жанр пейзажа: кто-то понял, что не обязательно писать на картине этих жалких людишек (святых или богов), и без них все прекрасно смотрится. Это был гений, сбросивший очень тяжелые путы.

Брейгель, "Зимний пейзаж с катающимися на коньках и ловушкой для птиц". 1565



Брейгель. "Охотники на снегу"



Аверкамп. "Зимний пейзаж с конькобежцами".



Клод Лоррен.



Леонардо да Винчи. Мадонна во скалах



***

Что-нибудь вы поняли новое про устройство красоты и гармонии, разглядывая опустевшие полотна?

Сайт автора http://josemanuelballester.com/

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