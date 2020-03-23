Мнение: Опустевшие картины
23.03.2020, 20:05, Разное
В последнее время все иллюстрируют новости о коронавирусе в Италии вот этой картинкой и несколькими другими из того жецикла.
Автора, разумеется, не указывают.
Так что давайте назовем его имя.
Хосе Мануэль Бальестер — José Manuel Ballester.
Это старый проект испанского художника под названием "Espacios Occultos" (“Hidden Spaces”), т.е. "Скрытые пространства", был создан в 2007-2008, когда цифровая фотография еще не была так развита, как сегодня, и поэтому такие штуки было намного труднее делать, чем сейчас.
Художник продолжал свой успешный проект и в последующие годы (вот вижу у него на сайте вещи еще 2010, 2012, 2017 годов). Вообще он специализируется по городской фотографии и предпочитает снимать здания и интерьеры без людей, так что можно представить, как была придумана эта идея с живописью.
Боттичелли. "Рождение Венеры"
Давайте попробуем взглянуть на его работы не просто как на визуальные "приколы", а как на инструмент для остранения и познания классических произведений искусства с новой стороны.
Что происходит с картинами, когда из них "уходят" люди?
Насколько важны оказываются эти ушедшие люди для того, чтобы картина продолжала оказывать на нас эффект?
Или, все-таки, истинные мастера умеют делать так, что "короля играет свита", и что когда король удаляется, свита, антураж, продолжают ошеломлять своей красотой?
Веласкес. "Менины"
Способны на это только великие художники, а может, любые могут?
А насколько важную роль для наших ощущений играет наша память о том, как эти картины выглядели до?
Вермеер. "Искусство живописи".
Может ли интерьер рассказывать историю сам по себе?
Антонис ван Дейк. Paolina Adorno Brignole-Sale. 1627
А как умеет рассказывать историю натюрморт?
Сурбаран. "Св. Гуго в картезианском рефлектории". 1630-е
Может, в контексте сегодняшних событий, эти работы — повод поговорить о том, что без человека-то этот мир в принципе остается прекрасным? (И возвращаются дельфины)
Джотто. Фрески церкви св. Франциска в Ассизи.
А вот, смотрите, менее известные картины, не шедевры (узнаваемые с первого взгляда).
Что делает с ними ликвидация людей (и ангелов?).
Эль Греко. "Святой Франциск".
На мой взгляд, такое обнажает чистую красоту природы (композиции, красок), вычеркивая сюжет, который обычно отвлекает разум вспоминанием историй.
Эль Греко. Вознесение — мне она больше всех понравилась в этом цикле.
Хосе Мануэль Бальестер делает реально гигантскую работу в своем фотошопе, ведь он не просто закрашивает фон, но и реконструирует значительные части картин, которые были скрыты человеческими фигурами. Своим работам он дает новые названия, убирая прямое указание на оригиналы.
Вот это называется "Место для искушения" — она тоже в числе моих фаворитов. Истинный экспрессионизм оказывается, как Марианна Веревкина.
Мастер Оссерванца. "Искушение святого Антония". Ок. 1435
Работы художника — это не упражнения на мониторчике. Он нормально так выставляется в галереях и музеях, и продается: распечатывает готовые картины на настоящем холсте с помощью настоящего масла, в подлинный размер оригиналов. Вот фотография с одной из выставок.
***
Есть у него подцикл, который называется "Место мученичества" (Lugar de la tortura).
Филиппино Липпи. "Святой Себастьян" (Пала ди Франческо Ломеллини), 1502-3
Этот цикл помогает подумать о том, насколько сильная вещь — лаконизм. И как символ, знак, небольшая деталь способны пробудить в нас очень сильные чувства, воспоминания о том, что с этим небольшим символом связано.
Веласкес."Распятие". 1632
Дальше будут еще картины, убранные под кат — рекомендую туда заглядывать с осторожностью, т.к. вещи достаточно однообразные, и может возникнуть утомление. Так что лучше прочитайте пост до конца, и посмотрите в нем всякое разное, а если будет любопытно уж, возвращайтесь и лезьте под эти каты.
Эль Греко
Антонис ван Дейк. "Распятие". 1631-2
Что-то типа Мемлинга
Гвидо Рени. "Святой Себастьян". Ок. 1615
Поскольку автор испанец, у него много "отфотошопленных" испанских работ. Вот эта знаковая, про убийство патриотов. Тут ассоциации у тех, кто картину не помнит, могут не пробудиться. Если не разглядеть пятно крови. Или, все-таки, пейзаж создает мрачную атмосферу?
Ф. Гойя. "Третье мая 1808 года" (1814)
Гойи у него много, а зря. Фоны у Гойи оказываются скучноваты и не рассказывающими историй.
Гойя. "Шабаш". 1798
Гойя. "Колдовство".
Гойя. "Лето". 1780-е
Гойя. "Собака"
Вот здесь от обнажения сразу бросается в глаза, как грамотно, по линейке, была выстроена композиция и перспектива.
Теодор Жерико. "Плот Медузы". (1819)
А вот с некоторыми картинами этот прием обнажения не срабатывает — все-таки получается, что нам надо либо помнить картину до, либо проникнуться ее опустевшей атмосферой, либо (как выше) она должна быть эффектна и сама по себе, на уровне фона.
Как очевидно, что продуманная изначально композиция продолжает работать даже после "фотошопа". Именно поэтому античная скульптура поражает зрителя даже в осколках и фрагментах.
Эль Греко. Благовещение
Оказывается, что эффектней всего этот прием смотрится на картинах раннего и высокого Возрождения. Быть может, потому что тогда умели рисовать тишину, и от убирания людей "из кадра" эта тишина становится гулкой и почти божественной.
Боттичелли. «Новелла о Настаджо дельи Онести» (три части из четырех)
Леонардо да Винчи. "Благовещение".
Фра Беато Анжелико. "Благовещение".
И заметьте, этот прием совершенно не срабатывает с беспорядочным искусством модернизма.
Пабло Пикассо. "Герника" (1937)
Да и с готикой как-то не очень и северным Возрождением. Почему? Как это сформулировать?
Аноним, "Фонтан жизни", 1432
Эту картину не буду подписывать.
Некоторые картины при этом превращаются просто в прекрасный идеальный пейзаж, как будто никаких людей там не задумывалось и изначально.
Патинир. "Отдых на пути в Египет". Ок. 1515
Кстати, примерно вот так в 16 веке был изобретен отдельный жанр пейзажа: кто-то понял, что не обязательно писать на картине этих жалких людишек (святых или богов), и без них все прекрасно смотрится. Это был гений, сбросивший очень тяжелые путы.
Брейгель, "Зимний пейзаж с катающимися на коньках и ловушкой для птиц". 1565
Брейгель. "Охотники на снегу"
Аверкамп. "Зимний пейзаж с конькобежцами".
Клод Лоррен.
Леонардо да Винчи. Мадонна во скалах
***
Что-нибудь вы поняли новое про устройство красоты и гармонии, разглядывая опустевшие полотна?
Сайт автора http://josemanuelballester.com/
Еще интересное:
- Любопытная попытка реконструкции "Менин" Веласкеса в 3D
Источник: Шакко
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет