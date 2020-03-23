В Сенате предстоит голосование по пакету экономической помощи

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23.03.2020, 19:56, Новости дня

В Сенате США в понедельник предстоит голосование по пакету мер экономического стимулирования в связи с коронавирусом.

После того, как накануне демократы блокировали принятие решение по законопроекту, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл попытался назначить очередное процедурное голосование на утро понедельника, однако ему вновь воспрепятствовали демократы, настаивающие на том, что двухпартийная договоренность по содержанию документа еще не достигнута.

«На мой взгляд, есть хорошие шансы, что нам удастся прийти к договоренности. Но нам не нужны искусственно установленные сроки. Мы это сделаем. Мы соберемся в полдень и, будем надеяться, к этому моменту у нас будет договоренность», – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Республиканцы настаивают на необходимости действовать как можно быстрее, чтобы минимизировать последствия коронавируса для экономики, а демократы недовольны некоторыми аспектами законопроекта, считая, что он призван помочь в первую очередь корпоративным интересам, а не рядовым трудящимся.

При этом законодатели от обеих партий признают, что достичь договоренности необходимо как можно скорее.

Ситуация осложняется еще и тем, что уже пятеро сенаторов-республиканцев находятся в карантине или самоизоляции. Из-за этого перевес партии в Сенате составляет уже не 53 голоса к 47, а 48 к 47, тогда как для принятия пакета необходимо 60 голосов.

По словам близких к переговорам источников, наиболее острые разногласия вызывают два пункта: общий объем помощи штатам и ограничения, связанные с предоставлением помощи крупному бизнесу.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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