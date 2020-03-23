Больше никаких вечеринок: Риз Уизерспун отметила день рождения в походе

23.03.2020, 19:56, Разное

Пока в сети гуляет мем на тему того, как мартовские и апрельские именинники будут праздновать день рождения, в одиночестве задувая свечку, Риз Уизерспун нашла другой способ отметить приятное событие, не нарушая правил изоляции. Вместе с мужем и детьми она отправилась в поход по живописным безлюдным тропам и рассказала, что такой день рождения пришелся ей очень даже по душе.

Один из лучших дней рождения в моей жизни! Так много вдумчивых, красивых и сердечных посланий от вас! Стихотворения, домашняя еда, чудесное выступление от моего друга и долгая прогулка на природе с семьей. Все это – подарки от чистого сердца! Спасибо всем вам за то, что заставили меня чувствовать себя любимой. Я невероятно счастливая женщина,

– написала Риз, опубликовав фото со своего 44-летия.

Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом и детьми Ранее актриса публиковала фотографии с еще одной прогулки: на этот раз коротать время в отсутствии светской активности она решила с подругой Лорой Дерн, с которой они вместе снимались в сериале “Большая маленькая ложь”. Актрисы сделали серию селфи, показав, как они проводят время на свежем воздухе, соблюдая все предписания по дистанцированию.

Риз Уизерспун и Лора Дерн Весной этого года свет увидел новый проект Риз, которым она очень гордится. В сериале “И повсюду тлеют пожары” она не только исполнила одну из главных ролей, но и выступила продюсером. Сериал стал экранизацией литературного бестселлера писательницы Селесты Инг, вышедшего в 2017 году. Действие сюжета происходит в американском пригороде. Сериал рассказывает о противостоянии авторитетной домохозяйки мисс Ричардсон (Риз Уизерспун) и своенравной художницы Мии Уоррен (Керри Вашингтон), недавно переехавшей и не желающей мириться с чужими порядками.