Принцесса Метте-Марит не выходит из дома после обнаружения у нее хронического заболевания легких

23.03.2020, 19:56, Разное

Мировая практика показывает, что наилучшим методом борьбы с распространением коронавируса является самоизоляция. Пример подданным активно показывают члены королевских семей, которые по максимуму ограничили свое взаимодействие с внешним миром. Так, принц и принцесса Норвегии – Хокон и Метте-Марит – вместе с детьми не покидают свое поместье Скаугум, расположенное в городе Аскер, в 19 километрах от Осло. Шато, построенное в швейцарском стиле, находится в окружении лесов и угодий, спрятано от внешнего мира и в отличие от других королевских владений никогда не было доступно для туристов. В 2001 году король Харальд подарил это имение на свадьбу сыну, кронпринцу Хокону, и его супруге Метте-Марит.

У нас есть домашний офис, мы проводим конференции, работаем, делаем с детьми уроки, гуляем, плаваем и выполняем прочую рутину, которая поддерживает моральный дух. Мы с Хоконом и детьми шлем особый привет тем, кто чувствует себя сейчас одиноко. Всем, кто заболел: пускай поскорее вам станет легче! Мой способ обрести покой – вы увидите на одном из фото. Кому нужны книжные советы: рекомендую Джона Ирвинга, особенно “Последняя ночь на извилистой реке”,

– описала принцесса Метте-Марит свои будни, показав серию фото. Принц Хокон и принцесса Метте-Марит у себя дома Осенью прошлого года во время коронации японского императора стало известно, что супруга принца Норвегии Метте-Марит страдает от серьезного заболевания легких. Принцесса пропустила торжество по медицинским показаниям и объявила: она страдает хроническим легочным фиброзом – респираторным заболеванием, из-за которого сталкивается с кашлем, утомляемостью и понижением уровня кислорода в крови. После диагностики болезни Метте-Марит разрешили снизить темп работы и избегать утомительных для организма перелетов. Общаясь с прессой, Метте-Марит рассказывала о своем самочувствии:

Я бы не хотела, чтобы моему состоянию здоровья уделяли много внимания. Я чувствую себя гораздо более уставшей, чем обычно, и знаю, что мне надо заботиться о себе больше, чем раньше. У меня появилось больше полномочий самой принимать решения о своих перемещениях. Так, я могу просто пойти гулять или почитать, когда хочу. Мой темп жизни замедлился.

Как последние недели активно сообщают СМИ, новая коронавирусная инфекция несет особую опасность для людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, диабетом и сердечно-сосудистными заболеваниями.