 

Связали охранника скотчем: в Петербурге произошло дерзкое ограбление

23.03.2020, 19:55, Разное

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дерзкое ограбление. Трое неизвестных проникли на территорию фирмы “Равань”, связали охранника скотчем, после чего взломали двери офисов.

Злоумышленники похитили монитор и системный блок видеонаблюдения. Связанный секьюрити смог самостоятельно освободиться и сообщил о случившемся брату, который затем позвонил в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Spbdnevnik.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Провокаторы в WhatsApp

09.03 / Личное: С днём рождения, сволочь! 

15.02 / Скандалы: «Я пытался не втягивать коллегию в эти детали»

22.02 / Сестра Жанны Фриске высказалась о слухах по поводу развода с мужем

18.03 / Xiaomi отказывается от сборки процессоров Surge S2

17.03 / Перенёсший инсульт Носков после концерта самостоятельно покинул сцену

07.03 / В вашей Конституции не может быть слова «Бог»

29.04 / Ученые: В состоянии стресса набор веса происходит быстрее

26.02 / Гаджеты: Компания LG представила новый флагман V60 ThrinQ 5G

25.02 / «Нет худа без добра»: Ученые обратили внимание на неожиданную социальную выгоду стресса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска