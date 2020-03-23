Связали охранника скотчем: в Петербурге произошло дерзкое ограбление

23.03.2020, 19:55, Разное

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дерзкое ограбление. Трое неизвестных проникли на территорию фирмы “Равань”, связали охранника скотчем, после чего взломали двери офисов.

Злоумышленники похитили монитор и системный блок видеонаблюдения. Связанный секьюрити смог самостоятельно освободиться и сообщил о случившемся брату, который затем позвонил в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Spbdnevnik.ru.