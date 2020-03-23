В Петербурге женщина попала под колеса автомобиля

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23.03.2020, 19:55, Разное

23 марта в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта столкнулись две легковушки. 

От сильного удара один автомобиль вылетел в сторону пешеходного перехода и наехал на пожилую женщину. Оба водителя и пешеход получили травмы средней степени тяжести, сообщает ИА “Невские новости”. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



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