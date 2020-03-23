 

В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус – мэр

23.03.2020, 19:54, Новости дня

В Ивано-Франковске умерла женщина пожилого возраста с подозрением на коронавирус. Об этом 23 марта в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

“Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка, а вы знаете, что Чукаловка изъявила желание быть в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев”, – сказал он.

Марцинкив добавил, что результат теста будет известен завтра.

“Это уже второй человек умер с подозрением в нашем городе”, – добавил он.

Оперативно про карантин(23.03.2020/16:00)Гаряча лінія для тих, у кого телефон декларованого лікаря зайнятий чи знаходиться поза зоною, хто не має укладеної декларації, хто повернувся з-за кордону та не знає, що робити і т.д.)МП№1- 0505243231МП№2- 0997831269МП№3- 0507720982МП№4- 0997831275МП№5- 0997832205МДП- 0997831261

Posted by Руслан Марцінків on Esmaspäev, 23. märts 2020

17 марта в областной инфекционной больнице в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина. У нее была высокая температура и сухой кашель, позже началась одышка, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз COVID-19 женщине был поставлен посмертно 19 марта. Она работала на заводе сухих яичных продуктов “Имперово-Фудз”, коллеги покойной – в самоизоляции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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