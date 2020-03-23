Центр общественного здоровья получил из Китая 521 тест-систему на коронавирус, она рассчитана на 50 тыс. человек

23.03.2020, 19:54, Новости дня

Украина получила из Китая 521 тест-систему для полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследование), с помощью которой диагностируют коронавирусную инфекцию. Об этом 23 марта hromadske сообщила пресс-секретарь Центра общественного здоровья (ЦОС) Валерия Сало.

“Минздрав получил от Китая и передал ЦОС 521 тест-систему, которая рассчитана на 50 тыс. человек. Системы будут равномерно распределены на все лабораторные областные центры”, – рассказала она.

В комментарии изданию “Бабель” Сало уточнила, что каждая область получит от 20 до 50 систем пропорционально количеству населения в ней. Одна тест-система позволяет проверить на коронавирусную инфекцию примерно 70–95 людей.

“ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале”, – отметила пресс-служба Офиса президента.

На Банковой уточнили, что полученными из Китая тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней.

Сало рассказала, что ЦОС также получил 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Они менее надежны, но дают результат через 10–15 минут. С помощью одного экспресс-теста можно протестировать одного человека.

В ночь на 23 марта в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавирусной инфекции. В Офисе президента проинформировали, что самолет доставил в Украину 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики, а также тесты для ПЦР (сколько именно – не уточнили).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 350 тыс., умерло 15 430 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.