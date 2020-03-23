 

За помощью в связи с коронавирусом к ЕС обратились 17 стран

23.03.2020, 19:53, Новости дня

К Европейскому союзу обратились 17 стран с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавируса, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«17 стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», – приводит его слова ТАСС. Борель подчеркнул, что ЕС должны помочь им.

Он добавил, что ЕС приветствует любую помощь в борьбе с COVID-19, в том числе от РФ и Китая.

«Любая помощь приветствуется», – ответил глава дипломатии ЕС на вопрос, не ожидает ли он роста влияния Китая и РФ внутри ЕС из-за их помощи в борьбе с коронавирусом.

«Мы помогали и будем помогать. Мы помогали Китаю, мы помогали Италии. Конечно, нам надо усилить европейскую солидарность», – цитирует его РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи.



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