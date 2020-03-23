ЕС впервые в истории приостановил действие базового документа еврозоны

23.03.2020, 19:53, Новости дня

Евросоюз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста еврозоны, отменив принцип бюджетной дисциплины для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

«Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке [действия Пакта], налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом», – передает ТАСС заявление Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что совет ЕС по экономике и финансам на экстренной видеоконференции рассмотрит возможность приостановки действия базового документа зоны евро – Пакта стабильности и роста.

В пакте стабильности и роста прописано ограничение уровня дефицита госбюджета стран еврозоны в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП. Снятие ограничения позволит странам брать кредиты для помощи бизнесу.