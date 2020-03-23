 

Российский бизнесмен жертвует 1 млрд рублей на поддержку незащищенных граждан и культуру

23.03.2020, 19:52, Новости дня

Фонд миллиардера Потанина в период пандемии коронавируса решил поддержать некоммерческие организации, которые занимаются защитой наиболее уязвимых слоев населения.

Самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин направил в свой благотворительный фонд 1 млрд рублей. Свое решение миллиардер объяснил желанием в ситуации пандемии коронавируса поддержать российские некоммерческие организации, которые помогают социально незащищенным гражданам, а также те НКО, которые поддерживают социально-культурные объекты.

Ранее благотворительный фонд Потанина на протяжении 20 лет поддерживал проекты по образованию и культуре, но сейчас решил поменять стратегию, пишет

Forbes, ссылаясь  на пресс-службу фонда. Так, фонд намерен помочь НКО, поддерживающие социально незащищенную и наиболее уязвимую категорию население – многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды, дети, лишенные родительской опеки, бездомные, а также дома престарелых. Бизнесмен считает, что в сегодняшней ситуации нагрузка на такие некоммерческие организации существенно увеличилась, поэтому дополнительные средства помогут им пройти через кризис.

В связи с этим фонд запустил два конкурса. Первый –  «Общее дело» – проводится по двум номинациям: «НКО. Технологии эджайл» и «Музеи. Новая форма». Размер гранта — до 1 миллионов рублей. Второй – «Новое измерение» – адресован крупным инфраструктурным организациям, которые работают с наиболее уязвимыми социальными группами. Размер грантов — до 10 миллионов рублей. Общий грантовый фонд составляет 500 миллионов рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Правый консерватор или открытый гей: ХДС выбирает преемника Меркель

24.02 / Дело Гандзюк. Защита Левина обжалует его экстрадицию из Болгарии

17.02 / Первая ракетка Украины заявил, что летом может завершить карьеру

20.03 / Зеленский поделился “очень радостной новостью”

21.02 / Дональд Трамп поддержал реформы в поддержку «забытых американцев»

15.03 / “Спартак-2” в меньшинстве проиграл “Енисею” в матче ФНЛ

05.03 / Канада захотела дождаться смерти пособника нацистов и не депортировать его

20.02 / Денис Черышев включен в команду недели Лиги чемпионов

08.03 / “МанЮнайтед” выиграл дерби у “МанСити”

21.02 / Квят стал четвертым в третий день тест в Барселоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска