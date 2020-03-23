Суд по МН17. Адвокату обвиняемого россиянина Пулатова дали до 8 июня время ознакомиться с материалами дела

23.03.2020, 19:50, Новости дня

23 марта в Нидерландах состоялось очередное заседание по делу о крушении самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщает RTL Nieuws, процесс проходил за закрытой дверью. Из-за ситуации с распространением коронавируса журналисты не присутствовали на заседании, они наблюдали за ним онлайн.

Суд разрешил защите одного из четырех обвиняемых – гражданина РФ Олега Пулатова – изучить материалы дела. Речь идет о не менее 36 тыс. страниц.

Адвокаты Пулатова должны подготовиться к 8 июня, когда состоится следующее заседание. Ожидается, что с 8 июня они будут отвечать на вопросы прокуратуры.

Также на заседании адвокатская группа родственников запросила копии материалов уголовного дела. Ранее прокуратура выступала против этого, поскольку беспокоится, что утечка документов может помешать расследованию.

Суд решил, что адвокаты могут получать ограниченное количество документов, которые они должны хранить строго в своих офисах.

Пулатов (позывной Гюрза) – единственный из четырех обвиняемых, который решил участвовать в процессе. На судебных заседаниях его представляет группа адвокатов. В 2014 году россиянин, по данным нидерландской прокуратуры, был заместителем главы “разведки “ДНР”. Исследовательская группа Bellingcat предполагает, что бывший подполковник вооруженных сил России Пулатов был причастен к охране установки “Бук”, из которой сбили самолет.

Прокурор Тейс Бергер на судебном заседании 10 марта сказал, что если Пулатов согласится дать показания в суде, то он может получить гарантии, что не будет арестован.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: кроме Пулатова, это “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот).

Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.