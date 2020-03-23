Зеленский сообщил, что на этой неделе в Украину могут доставить тесты на коронавирус из Китая, Южной Кореи и других стран

23.03.2020, 19:50, Новости дня

Украинская власть работает над тем, чтобы на этой неделе в Украину доставили дополнительные тест-системы и другие необходимые вещи для борьбы с коронавирусом. Об этом 23 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Сегодня ночью в Борисполе приземлился наш первый грузовой самолет из Китая. Он доставил в Украину тест-системы полимеразной цепочной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много чего необходимого. Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны и будет поставлен в больницы, лаборатории и аптеки, пограничникам и военным”, – сказал он.

Президент отметил, что это только первая партия того, что необходимо Украине.

“Идет активная и непрерывная работа для того, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, аппараты искусственной вентиляции легких”, – подчеркнул Зеленский.

Сьогодні вночі в «Борисполі» приземлився наш літак з Китаю. Він доставив тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного. Цей вантаж буде розподілено по всіх регіонах нашої країни, він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та наших військових. Ми починаємо новий тиждень боротьби проти коронавірусу, під час якого нам знадобиться ще більше витримки. Попередні дні довели: ми – сильна нація. Я пишаюся кожним, хто віддає власні сили й знання, щоб зупинити поширення недуги Україною. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Дякую українським прикордонникам. Я хочу подякувати нашим військовим на сході України. Нині весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Я дякую екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доправляють в Україну громадян та цінні вантажі. Дякую поліцейським і нацгвардійцям, які забезпечують порядок на вулицях. Дякую главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння онлайн. Соціально відповідальному бізнесу та нашим волонтерам, які допомагають усім, що потрібно. Службам таксі, що погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу. Дякую працівникам Укрпошти, які безперебійно доставляють пенсії громадянам. Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну! Posted by Володимир Зеленський on Esmaspäev, 23. märts 2020

На сайте президента добавили, что тестов, которые доставили в Украину, хватит на более чем 10 дней.

“Первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены таким образом: около 100 тысяч отправят в критически важные подразделения и организации – прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальные будут переданы в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР”, – отметили в пресс-службе.

ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.