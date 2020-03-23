 

ОНФ запустил работу штабов для помощи пожилым людям на карантине

23.03.2020, 19:48, Новости дня

Общероссийский народный фронт совместно с «Волонтерами – медиками» и Ассоциацией волонтерских центров во всех регионах запустили работу штабов для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.

В приложении «ОНФ.Помощь» появилась кнопка «Помощь пожилым людям при коронавирусе». Пожилые россияне могут оставить свои заявки на покупку продуктов и лекарств, корма для домашних животных и мелкую помощь. Заявки берут в работу волонтеры, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заявки можно  оставить по телефону горячей линии линии 8 (800) 200-34-11 и  через приложение «ОНФ.Помощь».

Всего на сайт ОНФ поступило 1500 заявок (из них 300 – запросов о помощи). Оперативные штабы открылись в 85 регионах России. К помощи привлечены почти 4 тыс. волонтеров по всей стране.

На «горячую линию» поступило 1700 звонков.

Приложение уже работает и доступно для скачивания в сервисах Google Play и App Store.



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