 

Соблюдение карантина в Польше начали контролировать с помощью селфи

23.03.2020, 19:48, Новости дня

Власти Польши запустили приложение Home Quarantine, с помощью которого будут контролировать соблюдение карантина людьми, вернувшимися из-за границы, информирует Business Insider.

Все, пересекавшие границу люди должны будут зарегистрироваться в приложении. Оно периодически просит сделать селфи, и если человек не ответит в течение 20 минут – данные поступят в полицию, информирует телеканал «360».

«У людей на карантине есть выбор: либо неожиданный визит полиции, либо загрузка приложения и выполнение его требований», – сообщил представитель пресс-службы Министерства внедрения цифровых технологий Польши.

По данным французского телеканала France 24, граждане уже оштрафованы на 500 злотых или  9 тыс.300 рублей.

Британский журналист Якуб Крупа сказал в Twitter, что личный кабинет в Home Quarantine создается автоматически. Цель приложения, по его словам, заключается не только в том, чтобы наказывать людей за нарушение карантина, но и «находиться на связи с социальными службами или попросить срочную доставку лекарств и продуктов».

Ране Министерство юстиции РФ направило в правительство проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том,  как в разных странах наказывают за нарушение карантина.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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