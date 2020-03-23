Попова рассказала о состоянии заразившихся коронавирусом

23.03.2020, 19:48, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии здоровья российских пациентов, заразившихся вирусом COVID-19.

Она отметила, что на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 438 случаев заражения. Из них 72% – люди, имеющие острые респираторные инфекционные заболевания с неярко выраженной клиникой, 5% – люди, которые имеет клинические проявления в виде пневмонии.

«Среди них тяжелый был только один пациент в течение двух суток, но сегодня его состояние стабилизировано, это человек с массой 130 килограммов, с диабетом, его течение заболевания проходит не так просто, как у остальных. Больше тяжелых пациентов в этом перечне в Российской Федерации нет», – резюмировала Попова, передает РИА «Новости».

Как сообщали ранее, всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.