Личное: Как пройдёт изоляция дыр?

23.03.2020, 19:45, Разное

Если бы месяц назад, как я и предлагала, Россия закрыла бы все границы, коронавируса у нас бы и не было.

Больше того, не пришлось бы вводить карантин и внутри страны, в то время, как сейчас, кроме этого, никакого спасения и нет больше.



Публичный дрессировщик Шантика: С кем закрыться на карантин? Фото: Соцсети

Единственные, кто бы пострадал в случае закрытия страны на замок, оказались бы чёрные дырки, вместо Куршавеля и Милана, оставшиеся бы дома.

Что будет с ними? Как пройдёт изоляция?

Одну мою подружку, когда её разлюбил муж, сослали во Францию на изоляцию. Порядочный мужик ей попался, да — вместо пинка под зад, финансировал ей стол, стул после стола и вино вдали от дома.

Ника долгое время терпела, а потом спилась. К ней в гости стали приезжать просто выпить подружки.



Фото: Соцсети

Плохо на душе? Хочется выпить, расслабиться? Собчак, ещё какие-то дырки страшные — все полетели в Прованс, чтобы брошенная, ради молодой письки женщина им налила божоле.

После запоя дырки возвращались назад, а Ника встречала следующую партию гостей с гостинцами.

Теперь совершенно очевидно, что нас ждёт, когда дырки засядут на изоляцию дома. Представим, если им пришлось бы пить дома, как они это делают уже все сейчас. Ходят в нарядных пижамах и нечленораздельно мычат что-то в камеру:



Фото: Соцсети

Разве это плохо? По-моему, просто отлично — мы все видим, как начинают опускаться дырки в быту.

Была — известная бабка. Стала — пьяная бытовая пися в пижаме. Разве не прелесть смотреть на них нам теперь?

Я вам больше скажу, чем дальше в эпидемию, тем будет лучше — дырки одичают в своих коттеджах и совсем потеряют стыд.

Вы уже оценили дряблую и рыхлую грудь Собчак? Уверяю, скоро мы увидим и не такое. Пьяные морды вконец опустятся, как опустилась в своё время моя подружка Ника, а мы на них посмотрим и хорошо поржём.