Мнение: Запретный плод и потерянный рай

23.03.2020, 19:35, Разное

Когда все в порядке, люди стонут, что им нельзя оставаться дома, нужно тащиться на работу, а деточек, этих бедных кровиночек, вести в бесчеловечные детские сады или отправлять в школы.

Когда ЧП и нужно оставаться дома, вместе с детьми, оказывается вдруг, что дома – ад и дети-кровопийцы, а ездить на работу, отведя в сады маленьких упырей, – райская жизнь.

Дома внезапно оказывается нечего делать, хотя раньше не хватало выходных, чтобы выполнить десятую часть всех намеченных домашних планов.

И даже у тех, кто последние полгода валялся в апатии на диване, не в силах оторвать от него зад, внезапно нашлись силы, чтобы ходить в спортзал и активно тусить.

А спортзалы закрыты и массовые тусовки запрещены. Вот ведь засада.

Когда оказалось, что можно спасать свою страну, сидя дома, это стало казаться слишком сложной задачей.

Запретный плод выглядит сладким, даже если раньше казался кислым.

Потерянный рай кажется раем, даже если раньше казался адом.

Этот эффект похож на эффект Стрейзанд, термин употребляемый в социальной психологии для описания быстрой популяризации любой запрещенной информации. Как только нечто объявляется запрещенным, оно становится популярным. Так произошло с фотографией дома Барбары Стрейзанд, за публикацию которой она подала в суд на фотографа. До этого эпизода эту фотографию просмотрели всего 4 человека, а в результате судебного иска просмотрели более 400 тысяч.

Когда было объявлено о блокировке Телеграма его популярность резко возросла и он стал первым в топе Апстора.

Назвать нечто запрещенным – способствовать росту значимости этого среди народа. Санкции могут удержать людей от открытого использования, но еще больше вырастят стремление к этому, желание этого, то есть спонтанную тягу.

И наоборот. Объявить нечто обязательным – это резко сократить количество желающих, уменьшить спонтанную тягу.

В этих описаниях читатели моего блога узнали щипцы и анти-щипцы.

Как только анти-щипцы коменсируют эффект щипцов, запрет может начать действовать как крючок.

Крючок – это полевой инструмент, быстро растящий значимость. Еще быстрей растит значимость пика, выпрямленный крючок, который делает плод не просто запретным, а недоступным, хуже того – отобранным в наказание. Если крючок – запретный плод, пика – потерянный рай.

Против настоящих крючков и пик не помогает даже зеленый виноград (обесценивание недоступного). Как ни обесценивай запретный плод или потерянный рай, значимость их растет. Часто обесценивание наоборот помогает значимости расти. Но главный вред зеленого винограда – это ломка саморефлексии. Учась обманывать себя, вы лишаетесь самого важного своего инструмента, лучшего своего помощника – честной и ясной рефлексии. Делать это с собой – то же самое, что лишать себя зрения, обоняния или слуха.

Для чего мы изучаем полевые механизмы?

Чтобы научиться управлять полевыми процессами, чтобы использовать их для своей пользы.

Пока полевые процессы вне доступа вашего сознания, вы как щепка в реке, вас несут обстоятельства.

И хорошо бы по равнине, но нет.

Обстоятельства сами по себе всегда несут вниз. Только вниз, под гору, можно двигаться без собственных усилий как бревно, подчиняясь силе тяжести. Вверх – это подъем в гору = работа.

Чтобы ситуация улучшалась, необходима работа.

Это можно увидеть даже в примере, который приведен в начале.

Когда нужно идти на улицу, человека тянет сидеть дома, но когда нужно сидеть дома, человека тянет на улицу.

В хаотичной системе человека тянет в сторону запрещенного, то есть вредного, именно так воплощается закон Мерфи, он же – закон подлости: неудача неизбежна. Неудача неизбежна, если тянет к опасному и вредному.

Но это касается реактивного поведения, а не проактивного.

Проактивного поведения это не касается.

Пока человек не сопротивляется хаосу с помощью сознательных усилий, его тянет именно вниз, а не вверх.

Как феномен запретного плода (анти-щипцов и крючков) и феномен обязательств (щипцов) объясняется с точки зрения теории поля?

Почему есть люди, которых не тянет нарушать правила, особенно разумные, полезные, а есть люди, которые испытывают нестерпимый зуд, если что-то нельзя? Те же самые люди в случае разрешения делать то, чего им хотелось, быстро приходят к пресыщению и делать это больше не хотят. Что отличает таких людей?

Реативность из-за плохого локуса контроля.

В школе Курта Левина было проведено множество экспериментов, изучающих феномен психологического насыщения (когда становится неохота) и феномен квазипотребностей (когда охота, несмотря на все запреты).

Главный вывод, к которому пришли ученые-психологи, это так называемый распад гештальта (в случае насыщения и неохоты) и, наоборот, стремление гештальта к завершению (в случае квазипотребности и охоты).

При распаде гештальта человек не чувствует собственного спонтанного желания продолжать действия.

Можно сказать, что цель находится вне поля его потребностей. Он может считать достижение цели гипотетически полезным, но не чувствует собственного влечения к ней, не видит связи между этой целью и своим энергетическим центром, своим Эго.

Занятие кажется ему бессмысленным, неоправданно трудоемким, сомнительным в плане извлечения быстрой выгоды и удовольствия.

Если в момент распада гештальта человека заставляют продолжать действие, он довольно быстро приходит от насыщения к пресыщению и отвращению.

На стадии отвращения любой человек реагирует бунтом или бегством. Именно так как любое животное реагирует на насилие. Бегство из ситуации может быть как физическим, куда-то, так и психологическим, в себя.

На ранней стадии насыщения человек может пытаться варьировать надоевшую деятельность, искать творческий подход или дополнительный смысл. Этим он пытается встроить распадающийся гештальт в новый гештальт и тем самым сохранить мотивацию. Иногда это удается и таким образом цель втягивается внутрь поля человека. Но чаще всего это лишь немного отдаляет пресыщение.

Каким образом действуют анти-щипцы?

Они отменяют давление и устраняют фактор насилия. В результате пресыщение не переходит хотя бы в отвращение.

Если анти-щипцы действительно компенсируют все щипцы, а не часть их, то пресыщение быстро снижается.

Человек готов продолжить прерванное действие, хотя пока и не рвется к этому.

Если анти-щипцы действуют дальше, человек не просто готов продолжить то, от чего уже отдохнул, но и хочет это сделать.

И если возникает какое-то препятствие, некий барьер, у него может начать формироваться квазипотребность.

Например, он рвется в спортзал и сожалеет, что так редко ходил туда раньше. Доступная альтернатива, в виде занятий на свежем воздухе, в парке, его не устраивает. Он чувствует внутренние щипцы, которые мешают его спонтанной тяге. А вот в спортзал его очень тянет, поскольку туда перестали пускать. И с каждым днем тянет все больше.

Когда спортзалы наконец откроются, он может побежать туда, но очень быстро насытится этой доступной опцией. А может быть даже не добежав до спортазала, он начнет ощущать щипцы и почувствует насыщение спортом, еще не начав им заниматься.

И собираясь по утрам на работу, он будет сожалеть, что нельзя остаться дома.

Это обычный сценарий, но не единственный.

Полезную цель возможно связать со своим Эго и сформировать квазипотребность.

Но чтобы это сделать, надо всерьез поверить в пользу этой цели для себя.

Искренне и без сомнений поверить.

Вот что писал академик Павлов в своей работе “Об уме вообще, о русском уме в частности”, которую я уже цитировала.

Он противопоставлял простонародный русский ум, расхлябанный, поверхностный, эгоцентричный, сознательному и просвещенному уму, который должен быть у взрослой личности.

В этой работе есть и об отношении к карантину.

“Мне кажется, что если говорить об общежизненном уме, определяющем судьбу народа, то ум низших масс придется оставить в стороне. Возьмем в России этот массовый, т.е. крестьянский ум по преимуществу. Где мы его видим? Неужели в неизменном трехполье, или в том, что и до сих пор по деревням летом безвозбранно гуляет красный петух, или в бестолочи волостных сходов? Здесь осталось то же невежество, какое было и сотни лет назад. Недавно я прочитал в газетах, что, когда солдаты возвращались с турецкого фронта, из-за опасности разноса чумы хотели устроить карантин. Но солдаты на это не согласились и прямо говорили: “Плевать нам на этот карантин, все это буржуазные выдумки”.

Или другой случай. Как-то, несколько недель тому назад, в самый разгар большевистской власти мою прислугу посетил ее брат, матрос, конечно, социалист до мозга костей. Все зло, как и полагается, он видел в буржуях, причем под буржуями разумелись все, кроме матросов, солдат. Когда ему заметили, что едва ли вы сможете обойтись без буржуев, например появится холера, что вы станете делать без докторов? – он торжественно ответил, что все это пустяки. “Ведь это уже давно известно, что холеру напускают сами доктора”. Стоит ли говорить о таком уме и можно ли на него возлагать какую-нибудь ответственность?”

И дальше, про любовь русского ума критиковать все подряд и собирать слухи:

“Возьмите вы русскую публику, бывающую на прениях. Это обычная вещь, что одинаково страстно хлопают и говорящему “за”, и говорящему “против”. Разве это говорит о понимании? Ведь истина одна, ведь действительность не может быть в одно и то же время и белой, и черной. Я припоминаю одно врачебное собрание, на котором председательствовал покойный Сергей Петрович Боткин. Выступили два докладчика, возражая друг другу; оба хорошо говорили, оба были хлесткие, и публика аплодировала и тому, и другому. И я помню, что председатель тогда сказал: “Я вижу, что публика еще не дозрела до решения этого вопроса, и потому я снимаю его с очереди”. Ведь ясно, что действительность одна. Что же вы одобряете и в том и в другом случае? Красивую словесную гимнастику, фейерверк слов.

Возьмите другой факт, который поражает сейчас. Это факт распространяемости слухов. Серьезный человек сообщает серьезную вещь. Ведь сообщает не слова, а факты, но тогда вы должны дать гарантию, что ваши слова действительно идут за фактами. Этого нет. Мы знаем, конечно, что у каждого есть слабость производить сенсацию, каждый любит что-либо прибавить, но все-таки нужна же когда-нибудь и критика, проверка. И этого у нас и не полагается. Мы главным образом интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность”



А вот этот кусок я уже цитировала:

“Вообще у нашей публики есть какое-то стремление к туманному и темному. Я помню, в каком-то научном обществе делался интересный доклад. При выходе было много голосов: “Гениально!”. А один энтузиаст прямо кричал: “Гениально, гениально, хотя я ничего не понял!”. Как будто туманность и есть гениальность. Как это произошло? Откуда взялось такое отношение ко всему непонятному?”

Это описание ума пассивного, реактивного, по сути своей – детского, который видит свою цель в сиюминутном удовольствии и сопротивлению нагрузке.

Именно от этого все полезное автоматически считается навязанным извне злыми родительскими фигурами.

Только для инфантила любой запретный плод автоматически кажется сладким, а все, что нужно делать, автоматически выглядит ненужной нагрузкой.

Нет доверия власти, нет личной ответственности и собственных родительских фигур.

Инфантил вечно стремится к празднику непослушания.

В той статье Павлов сравнивает русских и германских студентов. Первые устают очень быстро, не могут сосредоточиться на задаче, а вторые наоборот. Скорее всего первые не считают задачу своей, воспринимают ее как навязанную извне обузу, поэтому теряют энергию очень быстро и начинают совершать ошибки.

Ошибки, особенно глупые – показатель насыщения. Цель – вне поля потребностей. Она воспринимается как ненужная, сомнительная, бессмысленная.

А сосредоточение и мотивация возникают, когда цель опознается как собственная.

И это может проявляться во всем.

Карантин сложно выносить, если считать, что это маразм, навязанный кем-то. Но нет ничего сложного в этом, если считать общую цель своей тоже и осознавать ее пользу для себя.

Тот же самый принцип касается любой ситуации, любой работы и в целом – прокачки ресурсов.

Считаете нечто навязанным, сомнительным и не очень нужным, почувствуете на себе эффект щипцов, быструю фрустрацию и отвращение.

Считаете нечто объективно верным, однозначно полезным для себя, очень важным, сможете сформировать квазипотребность и подключить поток.

Получается мотивировать себя через осознание пользы и личной ответственности, друзья?