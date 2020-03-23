 

Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

23.03.2020, 19:30, Новости дня

Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты, которые обслуживают более 70% российского пассажиропотока) направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать «экстренные меры поддержки» аэропортовой отрасли.

Об этом информирует «Интерфакс».

Отметим, что РФ из-за пандемии коронавируса ограничила авиасообщение со всеми странами.

Авиаотрасль из-за коронавируса несет убытки по всему миру. Так, Boeing собрался сократить персонал из-за снижения спроса на авиалайнеры.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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