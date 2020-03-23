ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

23.03.2020, 19:30, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив усиление пандемии.

«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тысячах случаев COVID-19. Пандемия ускоряется», – отметил он.

Гебрейесус также заявил, что страны «двадцатки» должны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

«На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран «двадцатки». Среди прочих вопросов я попрошу их работать вместе в целях увеличения производства, избегать запретов на экспорт и обеспечить равенство в распределении на основе потребностей», – сказал он.

Гендир ВОЗ призвал власти стран «двадцатки» принять сторону «политической приверженности» в борьбе с коронавирусом, чтобы устранить пандемию как можно скорее.

Напомним, сопредседатель Центрального штаба ОНФ доктор Леонид Рошаль призвал россиян не нагнетать атмосферу вокруг коронавируса, а руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко пояснил, как уберечь себя от заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.