Эксперты назвали лучшие смартфоны в России до 15 тысяч рублей

23.03.2020, 19:30, Разное

Эксперты проанализировали российский рынок и назвали лучшие смартфоны до 15 тысяч рублей. Как оказалось, в настоящий момент аппараты из этого ценового сегмента могут удивить своими техническими характеристиками.

По словам специалистов, несмотря на наличие топовых моделей, большинство людей не ищут высочайшей производительности, и удовлетворены “умным телефоном”, если тот поддерживает основные функции. В этом списке должен быть обязательно NFC-модуль для бесконтактной оплаты услуг, экран с разрешением FullHD+, трёхмодульная камера, 64 ГБ памяти для хранения мультимедийных файлов и установки приложений, а также не менее 3 ГБ памяти, чтобы не испытывать дискомфорт при эксплуатации устройства. Считается, такие аппараты не могут стоить меньше 25 тысяч, но в магазинах можно найти достойные модели и за 15 тысяч.

Одна из них – это Vivo Y1. В настоящий момент данный гаджет можно найти за 13 тысяч. За эти деньги покупатель получит стильный дизайн, аккумулятор на 5000 мАч и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, компания стремится закрепиться на рынке России, потому владелец может рассчитывать на скорое обновление мобильной операционной системы до последней версии. Далее следует Honor 20 Lite за 14,3 тысяч. Его тройная камера заслужила высокие отзывы, и объём дискового хранилища находиться на должном уровне – 128 ГБ. Лишь аккумулятор несколько уступил и имеет заряд в пределах 3400 мАч.

Лучшим же в списке оказался смартфон Redmi 8T, нередко занимающий вершины различных рейтингов. В данном случае речь идёт о модели с 64 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ. В настоящий момент он уже получил обновление до Android 10, а батарея имеет объём 4000 мАч. Располагает гаджет и NFC-модулем, но его главной чертой является квадрокамера, делающая снимки очень высокого качества. Стоит же он 13,5 тысяч рублей.