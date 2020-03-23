Стартовали заказы на смартфон Redmi Note 9S

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23.03.2020, 19:25, Новости дня

С сегодняшнего дня начались предварительные заказы на новый смартфон Redmi Note 9S.

В свою очередь, предложенная новинка является глобальной модификацией известного флагманского аппарата Redmi Note 9 Pro. Представители марки сообщили, что новая модель появится в свободной продаже в магазинах уже с 26 марта. Кроме того, новинка получила продвинутые характеристики, которые будут способствовать увеличенным продажам.

Напомним, Redmi Note 9S получил мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720 и расширенные параметры памяти. О размерах смартфона свидетельствует крупный дисплей с диагональю 6,67 дюйма. Емкость предусмотренного аккумулятора составила 5020 мАч. Остальные сведения об аппарате пока скрыты.



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