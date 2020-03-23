Известны параметры смартфонов Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro

23.03.2020, 19:25, Новости дня

В базе данных TENAA появились некоторые подробности о предстоящих новинках смартфонов a 7 и Nova 7 Pro.

Вместе с тем производитель пока не называет точные модели, но известно, что аппараты предложены в базе данных под кодовыми обозначениями JEF-AN00 и JER-AN10. Оба смартфона имеют высокую производительность. В частности, первая модель получит процессор Kirin 820. Вместе с тем более продвинутый экземпляр поступит с флагманским чипом Kirin 990.

В числе преимуществ смартфона перед остальными предшественниками указывается, что сканер отпечатков пальцев располагается под экраном. Инсайдеры ранее прогнозировали, что новый смартфон получит модем, работающий в сетях пятого поколения. Официальный дебют смартфонов состоится в следующем месяце.