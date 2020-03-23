 

Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition

23.03.2020, 19:25, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена возродить устаревшую флагманскую модель Xiaomi Mi 6.

Для этого производитель может выпустить аппарат с более современными характеристиками. Такие данные следуют из страницы одного из руководителей бренда в соцсети. В свою очередь, новинка смогла бы получить более увеличенные размеры, актуальный процессор, модуль бесконтактной оплаты и ряд других преимуществ, отсутствующих в Mi 6.

Напомним, данный аппарат имеет 5,15-дюймовый дисплей, а также 6 гигабайт оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 835. Впервые смартфон поступил в продажу в 2017 году, однако его актуальность не утратилась и основные функции и передовые опции абсолютно работоспособные. Пока данные о новинке не раскрывают.



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