 

Грищук продолжил штамповать ничьи на турнире претендентов

23.03.2020, 19:20, Новости дня

Российский гроссмейстер Александр Грищук в рамках шестого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, встречался с представителем США Фабиано Каруаной. Партия между ними завершилась вничью. Россиянин играл белыми фигурами.

Грищук набрал 3 очка и продолжает делить третье место с Каруаной и китайцем Ван Хао. Любопытно, что российский гроссмейстер все шесть партий свел вничью.

Лидирует на турнире Ян Непомнящий, победивший ранее Дин Лижэня из Китая. В активе россиянина 4,5 балла. Вторым идет француз Максим Вашье-Лаграв (3,5 очка), сыгравший вничью с Ван Хао.

В настоящий момент продолжается партия между россиянином Кириллом Алексеенко и голландцем Аниш Гири, которые замыкают турнирную таблицу.



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