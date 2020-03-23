Главный инфекционист Ставрополья уволена
23.03.2020, 19:20, Новости дня
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Информацию о потере должности подтвердили "Интерфакс" в Минздраве региона.
Ирина Санникова стала жертвой собственной халатности. Специалист в начале марта ездила в Испанию, а после возвращения в Россию не стала соблюдать карантин. Женщина продолжала читать лекции в университете, посещать иные общественные места — все это на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Спустя некоторое время ее госпитализировали в больницу.
Кроме потерянной должности Санниковой придется ответить перед судом. В отношении экс-инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело. Она обвиняется в халатности и сокрытии информации.
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