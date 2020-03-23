Испания повторяет сценарий Италии: более 400 умерших от коронавируса за день

23.03.2020, 19:20, Новости дня

Испания стала еще одним очагом коронавируса в Европе — более 400 умерших за день. По данным министерства здравоохранения, в стране зафиксировано уже свыше 33 тысячи заболевших.

В эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Николай Соколов рассказал последние новости из Испании.

По его словам, никто в стране не спешит выходить из дома: "Улицы с каждым днем пустеют, люди даже не выходят в магазины, многие заказывают еду онлайн. Правда, она доставляется с задержкой, не все продукты есть в наличие. При этом, полки не пустые, однако сократилась, к примеру, молочная продукция. Полиция проверяет все причины, по которым люди выходят из дома, а также контролирует, чтобы соблюдался комендантский час, который пока официально не введен".

Между тем, как отметил Соколов, в лечебных учреждениях не хватает мест. Появились даже кадры, когда людей размещают в коридорах. В больницах начинается строительство дополнительных корпусов. В самом большом бизнес-центре в Мадриде, где проводились выставки, теперь разместился огромный госпиталь на 5 тысяч мест. Такие же госпитали появляются в Валенсии, Аликанте и Барселоне.

"Все говорят о катастрофических экономических потерях, которые будут после этого кризиса. Правда, об этом пока никто не думает, потому что болезнь не отступает", — подчеркнул корреспондент.

Он также напомнил, что в Испании всегда была высокая продолжительность жизни.

"Группа риска считается от 70 лет. Однако, по данным Минздрава, есть заболевшие от 60 лет, около 12 %. Болезнь пока ведет себя достаточно странно. И специалисты продолжают ее изучать", — заключил Николай Соколов.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано 33 тысячи 89 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355 (10%). Таким образом, активными остаются 27,5 тысячи случаев заражения.